اتفاق ’غير رسمي’ بشأن النفط بين الولايات المتحدة وإيران

2023/08/25 | 17:31 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

‏بينما تقوم إيران والولايات المتحدة بمبادرات دبلوماسية حذرة، تظل العودة إلى اتفاقهما النووي المنتهي احتمالا بعيد المنال، لكن بالنسبة لأسواق النفط العالمية، فإن الاتفاق بدأ يدخل حيز التنفيذ بالفعل، وقد أسفرت أشهر من الدبلوماسية السرية بين البلدين عن تقدم في تبادل الأسرى، والإفراج عن الأصول المجمدة، وربما شمل ايضا معدلات تخصيب إيران لليورانيوم، ويبدو أيضًا أنهم توصلوا إلى ترتيب غير رسمي بشأن تدفقات النفط، بحسب وكالة "‏بلومبيرغ".

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‏يعترف المسؤولون الأميركيون سراً بأنهم خففوا تدريجياً بعض العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني وقد اعادت طهران إنتاجها إلى أعلى مستوى منذ بدء الحظر قبل خمس سنوات، وتقوم بشحن أكبر كمية من خامها إلى الصين منذ عقد من الزمن والمسؤولون الإيرانيون واثقون من أنهم سيضخون المزيد قريبًا.

‏يساعد فيضان الإمدادات على اعتدال أسعار النفط، التي تراجعت إلى ما دون 85 دولارا للبرميل في لندن هذا الأسبوع، مما يوفر راحة للمستهلكين والبنوك المركزية بعد سنوات من التضخم الجامح.

‏إن إبقاء تكلفة البنزين – التي تقترب الآن من 4 دولارات للغالون في الولايات المتحدة – تحت السيطرة قد يساعد أيضًا في حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن في عام 2024.

‏تقول هيليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في شركة RBC Capital Markets LLC في نيويورك: "إنها لعبة دبلوماسية الطاقة التقليدية وتتمثل في عقد الصفقات للحصول على براميل إضافية في السوق" مضيفة "إن المصالح الاقتصادية الأمريكية والإيرانية تتماشى عندما يتعلق الأمر بالمزيد من البراميل المتاحة للبيع".

‏يقول متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة تواصل تطبيق إطار قوي للعقوبات النفطية وغيرها من العقوبات ضد إيران، وأشار إلى أن مستويات التصدير تتقلب بانتظام استجابة للأسعار وعوامل أخرى.

‏ولا يتوقع أي من البلدين إحياء اتفاق عام 2015 - الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب - والذي سمح للجمهورية الإسلامية ببيع النفط بحرية مقابل الحد من برنامجها النووي ومع ذلك، فقد توصل الطرفان في الأسابيع الأخيرة إلى تفاهم بشأن تبادل محتمل للأسرى وتحويل 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانية العالقة في كوريا الجنوبية – وهي تطورات تصر إدارة بايدن على أنها غير مرتبطة ببعضها البعض، بل إن هناك تقارير تفيد بأن إيران أبطأت بشكل كبير عملية انتاج اليورانيوم المخصب الذي يقترب من درجة صنع الأسلحة.

‏ويمتد الانفراج المؤقت إلى تجارة النفط، وبالرغم من ان واشنطن لا تزال غير متسامحة مع المشتريات التي يقوم بها معظم عملاء إيران قبل العقوبات مثل كوريا الجنوبية أو اليابان أو الدول الأوروبية، لكنها مرتاحة بشأن توسيع المبيعات إلى الصين.

‏وصلت الشحنات الإيرانية إلى الصين وهي أكبر مستورد في العالم إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، وهو أكبر حجم من المبيعات خلال عقد من الزمن، حسبما ذكرت شركة معلومات السوق كبلر وقالت شركة تانكر تراكر وهي شركة استشارية أخرى، إن الصادرات تتجاوز مليوني برميل يوميًا، كما ارتفع إنتاج إيران إلى 3 ملايين برميل يوميا في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى منذ 2018، بحسب وكالة الطاقة الدولية في باريس.

‏يقول فرناندو فيريرا، مدير المخاطر الجيوسياسية في مجموعة Rapidan Energy Group الاستشارية ومقرها واشنطن: “بايدن على استعداد للنظر في الاتجاه الآخر مقابل قيام إيران بوضع حد لمخزونات اليورانيوم تلك” وأضاف: "إلى جانب ذلك، سيكون البيت الأبيض سعيدًا برؤية المزيد من البراميل في السوق للمساعدة في إبقاء الأسعار تحت السيطرة".

‏وتتوقع طهران زيادة الإنتاج إلى 3.4 مليون برميل في الأسابيع المقبلة، حسب تصريحات وزير النفط جواد أوجي امام لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، وفقًا لوكالة شانا للأنباء التي تديرها الدولة وقد يرتفع هذا الرقم إلى 3.6 مليون برميل بحلول نهاية العام، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر بشكل مباشر.

‏إذا حققت البلاد هذا الرقم - وهذا يعني انه بضع مئات الآلاف من البراميل فقط أقل من طاقة ايران الانتاجية قبل العقوبات البالغة 3.8 مليون برميل - فلن يكون هناك الكثير من النفط الذي يمكن ان تقدمه طهران للعالم في حال التوصل إلى اتفاق رسمي مع الولايات المتحدة.

‏يقول كروفت “إنهم يقتربون من مستويات ما قبل ترامب" مضيفًا "هناك سؤال بشأن مقدار ما يمكنهم انتاجه بعد ذلك والسؤال هو: عند أي نقطة يعني تطبيق الحد الأدنى من العقوبات في الواقع رفع العقوبات بحكم الأمر الواقع؟"

‏يعد انتعاش المبيعات أحد أكثر العلامات الملموسة حتى الآن على أن إيران - التي تعاني ماليا من سنوات من العزلة - تعيد تأكيد نفسها على الساحة العالمية بعد أن بدأت في إصلاح العلاقات مع منافسيها الإقليميين وتعزيز العلاقات مع الصين القوة الرائدة في آسيا.

‏وتأتي زيادة العرض في لحظة هشة لأسواق النفط العالمية، مع تعثر النمو الاقتصادي الصيني والطلب على الوقود، ويقوض الجهود التي يبذلها نظراء إيران في تحالف أوبك بلس لدعم الأسعار.

‏وقد زادت السعودية، زعيمة منظمة البلدان المصدرة للبترول، من تخفيضات إنتاج النفط خلال الصيف بمقدار مليون برميل يوميا ومع ذلك، تراجعت قيمة العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5٪ منذ أن سجلت أعلى مستوى لها في ستة أشهر في أوائل أغسطس.

‏ويقول كريستوف رويل، كبير المحللين في مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية، إنه بالنسبة للسعوديين، فإن عودة إيران "لا تمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي ولكنها لديها القدرة على أن تصبح مشكلة".

‏وسواء كانت الجمهورية الإسلامية قادرة على الحفاظ على صادراتها، أو حتى زيادتها، فسوف تعتمد في البداية على كمية النفط التي يمكن سحبها من المخزون وقد سحبت البلاد ما مجموعه 16 مليون برميل من هذا المخزون ومما هو متوفر على متن الناقلات هذا الشهر، تاركة لها 80 مليون برميل أخرى، وفقا لشركة كبلر، ولكن بما أن معظم المشترين لا يزالون بعيدين من حيث الموقع الجغرافي عن ايران، فإن طهران ستعتمد في نهاية المطاف على شهية الصين.

‏وتستخرج بكين البراميل الإيرانية لملء احتياطياتها الاستراتيجية، بتشجيع التخفيضات الكبيرة التي تقدمها طهران للتنافس مع الإمدادات الروسية التي ترفضها أوروبا ويقول تجار إن الخامين الرئيسيين في إيران يتم تداولهما حاليًا بخصم يزيد عن 10 دولارات للبرميل عن خام برنت.

‏لكن الاستهلاك الصيني يتعرض لضغوط حيث تواجه البلاد أزمات تتراوح بين البطالة بين الشباب والاضطرابات في قطاعي العقارات والبنوك ويشير أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط إلى أن استخدام الوقود في البلاد ربما يكون قد بلغ الحد الأقصى لهذا العام.

‏وقال إد مورس، رئيس أبحاث السلع في سيتي جروب: "إن كمية المخزون من النفط الذي تسعى لجمعه الصين سوف تتراجع في مرحلة ما" مضيفا ان "نمو الطلب من بكين يقترب من الانتهاء".

‏وأخيرا، لا تزال هناك عقبات لوجستية حيث تجعل القيود المفروضة على الوصول إلى النظام المصرفي الدولي من الصعب على إيران الحصول على أموالها، ومن دون الاستثمار الأجنبي فإنها ستواجه صعوبات في تعزيز طاقتها الإنتاجية.

‏كما أن طهران، المحرومة من الشحن والتأمين الدوليين، تحتاج إلى تأمين ما يكفي من الناقلات من "الأسطول المظلم" لنقل حمولاتها حيث تعتبر السفن - التي غالبًا ما تكون ناقلات قديمة وغير مؤمن عليها والتي تقوم بتعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال لتجنب اكتشافها - ضرورية أيضًا لروسيا، التي تم منعها من الشحن التقليدي بعد غزوها لأوكرانيا.

‏ويقول فيريرا من رابيدان ان السؤال المطروح الان "هل سيكون هناك ما يكفي من الناقلات لنقل نفط كلا البلدين؟".