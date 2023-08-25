كلوب يحسم الجدل: صلاح ليس للبيع

2023/08/25 | 17:35 - المصدر: واع

متابعة- واعحسم مدرب ليفربول، يورجن كلوب موقفه تجاه الضجة المثارة بشأن إمكانية انتقال محمد صلاح، نجم الريدز إلى اتحاد جدة، هذا الصيف.وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة:" من الصعب التعليق على التقارير الإعلامية، لم نحصل على عرض رسمي، وإذا كان هناك عرض، ستكون الإجابة (لا)".وأضاف المدرب الألماني صاحب الـ56 عامًا،" صلاح ليس للبيع، فهو لاعب ليفربول، وملتزم معنا بنسبة 100%".واستدرك مدرب الريدز،" الآن هناك مستوى آخر، وهو ليس رائعًا، ولست متأكدا من إمكانية تغيير هذه الظاهرة (الصفقات السعودية المدوية)".وأشار،" ما يصُعّب الأمر أيضا إغلاق باب الانتقالات في أوروبا، مع بقائها مفتوحة في السعودية، إنها مشكلة كبيرة، أتذكر أيضا أن ظاهرة مماثلة حدثت في روسيا منذ فترة طويلة".