القبض على عصابة تقوم بثقب أنابيب النفط بالانبار

2023/08/25 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة (25 آب 2023)، إلقاء القبض على عصابة ارهابية في محافظة الأنبار تقوم بثقب أنابيب النفط الخام وتهريبه داخل وخارج العراق.

وذكر بيان للمديرية تلقته "بغداد اليوم"، انه ووفق "ومعلومات استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، شرعت شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة الى فرقة المشاة العاشرة لتنفيذ واجب اللقاء القبض على العصابة الارهابية".

وأضاف "تم نصب كمين محكم في منطقة السفرية التابعة الى قضاء الرمادي، أسفر عن إلقاء القبض على العصابة المكونة من اربعة عناصر تقوم بثقب أنابيب النفط الخام وتهربيه داخل وخارج العراق وأيضاً تتقاضى مبالغ كبيرة من الأموال ببيع وتهريب النفط الخام".

وأوضح البيان ان "هذه العملية جاءت بعد إستدراج رئيس العصابة من قبل مفارز الاستخبارات العسكرية لفترة طويلة حتى ضبطتهم متلبسين بالجرم المشهود في محافظة الأنبار، وقد تم تسليم المتهمين والمضبوطات الى جهة الطلب أصولياً".