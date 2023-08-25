2023/08/25 | 17:40 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، عودة (292) نازحاً إيزيدياً بشكل طوعي من مخيمات النزوح في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، موجهة كوادر الوزارة بتقديم كافة التسهيلات والاحتياجات الضرورية للأسر العائدة.

وأشارت جابرو، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه إلى أن "العودة جاءت ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتماشياً مع البرنامج الحكومي، بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين لتأمين عودتهم"، مؤكدة أن "فرق الوزارة الميدانية مستمرة بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة الطوعية" .

