2023/08/25 | 17:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عقد رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، احمد الموسوي اجتماعاً في مكتبه مع وفد منظمة الغذاء العالمي لمناقشة وضع اللمسات الأخيرة للمشروع التجريبي الذي قدمته المنظمة لمنح قروض تمكينية لعدد من المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية ممن هم في سن العمل وحسب رغبتهم بعد أن يتم تدريبهم بمراكز التدريب المهني التابعة لدائرة العمل والتدريب المهني […]

ظهرت المقالة العمل تناقش مع منظمة الغذاء العالمي وضع اللمسات الأخيرة للمشروع التجريبي الذي قدمته المنظمة أولاً على ايرث نيوز.