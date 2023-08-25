2023/08/25 | 17:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، العثور على حزام ناسف من مخلفات داعش الأرهابي شمالي بغداد. وذكر بيان للقيادة وتلقته ايرث نيوز، “تنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد بضرورة تكثيف العمليات الاستباقية والجهد الاستخباري وعمليات البحث والتفتيش المناطقي، قوة من اللواء الخامس والعشرون فرقة المشاة السادسة وبالتعاون مع المواطنين تمكنت من العثور […]

ظهرت المقالة العثور على حزام ناسف من مخلفات داعش الارهابي شمالي بغداد أولاً على ايرث نيوز.