القبض على عصابة إرهابية مختصة بتهريب النفط في الأنبار

2023/08/25 | 18:00 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على عصابة إرهابية تقوم بثقب أنابيب النفط الخام وتهريبه داخل وخارج العراق في محافظة الأنبار.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بمعلومات استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية شرعت شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة إلى فرقة المشاة العاشرة لتنفيذ واجب إلقاء القبض على عصابة إرهابية".وأضاف البيان، أنه "تم نصب كمين محكم في منطقة السفرية التابعة إلى قضاء الرمادي، أسفر عن إلقاء القبض على عصابة إرهابية مكونة من أربعة عناصر تقوم بثقب أنابيب النفط الخام وتهريبه داخل وخارج العراق وأيضاً تتقاضى مبالغ كبيرة من الأموال ببيع وتهريب النفط الخام"، مبينا، أن " العملية جاءت بعد استدراج رئيس العصابة من قبل مفارزنا البطلة لفترة طويلة حتى ضبطتهم متلبسين بالجرم المشهود في محافظة الأنبار".وتابع، أنه "تم تسليم المتهمين والمضبوطات إلى جهة الطلب أصولياً".