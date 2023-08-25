"فرصة للشرق الأوسط".. منتدى اقتصادي روسي لملء فراغ الغرب وكسر قيد الدولار

2023/08/25 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

يُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في روسيا في شهر أيلول المقبل بمشاركة دولية ومن الشرق الأوسط.

ويقام المنتدى للفترة من 10 إلى 13 أيلول/ سبتمبر، في مدينة فلاديفوستوك

ويقول خبراء اقتصاد، انه "سيكون بمثابة منصة لإبرام مستوى عال من العلاقات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية التي تلبي المصالح المتبادلة لروسيا وبلدان آسيا والمحيط الهادئ، فضلا عن مشاركين آخرين من أفريقيا والشرق الأوسط".

اما المثير للاهتمام - وفقاً للخبراء- فأن المنتدى سيوفر فرصة لدول افريقيا والشرق الأوسط لملء فراغ انسحاب المستوردين والشركات الغربية من السوق الروسية، في قطاعات مختلفة في الاقتصاد الروسي مثل الصناعة الخفيفة والسيارات والطاقة، بالإضافة الى ذلك، سيساعد التعاون التجاري والاقتصادي مع الشريك الروسي، على الرغم من التدابير التقييدية التي أدخلها الغرب، في التغلب على ظواهر الأزمة المتزايدة للاقتصاد العالمي.

وسيكون المنتدى بمثابة أساس جيد لعدد من البلدان لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، ودمج المساحات الاقتصادية، وتطوير التعاون في مجال البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات في قطاع الطاقة (بما في ذلك الطاقة النووية).

بالإضافة إلى ذلك، وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي، سيدعو الشركاء الأجانب الجانب الروسي لتوسيع أنشطته التجارية في سيبيريا والشرق الأقصى بموجب ضمانات الحماية من الضغط غير المبرر.

كما سيتم فحص قضايا تشكيل عالم جديد متعدد الأقطاب، دون إملاءات الدولار وصندوق النقد الدولي، والتي لا يمكن تنفيذها إلا من خلال الجهود المشتركة. على الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة وشركائها الغربيين يحاولون التأثير على قادة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط من خلال ممارسة الضغط المالي والعقوبات والمعلومات والنفسي عليهم، فإن الاتحاد الروسي مستعد لتوحيد الجهود والمساعدة في الحصول على الاستقلال السياسي والاقتصادي للدول الشريكة المذكورة أعلاه.