تشكيلة المنتخب الأولمبي لمواجهة نظيره السوداني

2023/08/25 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي تشكيلة المنتخب لمواجهة نظيره السوداني مساء اليوم الجمعة (25 آب 2023) على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة الرياضية.

والمباراة الودية مساء اليوم هي الثانية التي ستجمع بين المنتخبين، حيث التقيا الثلاثاء الماضي على الملعب ذاته، وانتهت المباراة عراقية (4-2)، وذلك إطار تحضيرات أسود الرافدين قبل التوجه إلى الكويت لخوض منافسات المجموعة السادسة من تصفيات بطولة آسيا تحت 23 عامًا، المقرر انطلاقها 6 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتعد المباراة فرصة ثمينة أخرى للأولمبي العراقي، وجهازه الفني، في مشوار التحضير لخوض التصفيات القارية، كما أنها الثانية من أصل 4 مباريات يتخللها معسكر البصرة، حيث من المقرر أن يلتقي أسود الرافدين بمنتخب اليمني الإثنين المقبل.

ويختتم مبارياته التجريبية بلقاء الأولمبي العماني، خلال اليوم الأخير من الشهر الجاري، قبل المغادرة إلى الكويت.







