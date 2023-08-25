المتحدث السابق للتحالف الدولي يكشف علاقة الفصائل المسلحة بالتحركات الامريكية الاخيرة

2023/08/25 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصف المتحدث السابق باسم التحالف الدولي العقيد مايلز كاغينز، اليوم الجمعة (25 آب 2023)، المعلومات حول التحركات العسكرية الامريكية والنوايا بشن عمليات عسكرية في العراق بأنها "شائعات"، مشيرًا إلى ان هذه الشائعات اطلقتها الجهات المقربة من أيران لأنها لاترغب باستمرار التواجد الامريكي في سوريا.

وقال كاغينز في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "صحيح ان هنالك تحركات امريكية في المنطقة، بين العراق وسوريا وهي تحركات روتينية ومستمرة وتحدث بين الحين والاخر"، مشيرا الى ان "ماجرى هو تم استبدال القوة العسكرية من اوهايو التي تخدم في المنطقة، بقوة اخرى من نيوروك".

واشار الى ان "هذه التحركات مستمرة وحدثت وستحدث دائما لزيادة او تقليص عدد القوات واستبدالها"، مبينًا أن "القوات الامريكية لاتنوي القيام بعمليات عسكرية او ضرب ايران او الفصائل المرتبطة بها لانها لاتمتلك العدد الكافي لهذا الامر في المنطقة، والتحالف الدولي يركز على محاربة داعش ولاتريد الانشغال بقضايا اخرى قد تؤثر على هذه المهمة".

وكان الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، (22 آب 2023)، ان التحركات الأمريكية الاخيرة هي تحركات لاستبدال القوات والحكومة العراقية على علم به، مشيرا الى ان هذا التحرك رافقه تهويل اعلامي مقصود من الجانب الامريكي لـ"رد اعتباره" بعد انتكاسه في العراق.

وقال الخزعلي في تصريحات تابعتها "بغداد اليوم"، انه "لدينا تفصيل كامل عن استبدال القوات الأميركية بغيرها القتالية بعدد 2500 فرد وهذه التحركات بعلم الحكومة العراقية مع عدد إضافي بحدود 1500 للذهاب من قاعدة الحرير إلى سوريا".

واضاف: "كان يفترض أن يكون استبدال القوات الأمريكية في الشهر التاسع والتبديل كان كبيراً"، مبينا ان "ما حصل هو إعلام مضخم للتحركات الأمريكية، والهدف من الحركة الإعلامية هو رد اعتبار لتفعيل معادلة الردع الأمريكي من جديد بعد انتكاس هيبتها بالعراق لكن لم يحصل الأمريكان على التفاعل الذي كانوا يتوقعونه".

وأوضح ان "الفرقة الأمريكية التي جاءت قتالية وأكثرها سيكون بسوريا"، مبينا ان "هدف القوات غير المعلن هو لإنشاء إقليم على الحدود مع سوريا".