2023/08/25 | 18:30 - المصدر: ايرث نيوز

تغلب فريق الحشد الشعبي، على فريق عين توته الجزائري ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن للبطولة العربية للأندية 38 لكرة اليد. وتقام البطولة حالياً في مدينة القطيف، إذ جرت المواجهة في صالة الأمير نايف. وحقق الحشد فوزاً صعباً بفارق هدفين وبواق 30 مقابل 28. وبهذا الفوز انتقل الحشد الشعبي إلى خوض مباراة المركزين الخامس […]

ظهرت المقالة الحشد الشعبي يهزم فريقاً جزائرياً في بطولة الأندية العربية لكرة اليد أولاً على ايرث نيوز.