تحرير فتاة مختظفة والقبض على الخاطفين وسط بغداد

2023/08/25 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

الشرطة الاتحادية تحرر فتاة مختطفة وتلقي القبض على المتهم الخاطف وسط العاصمة بغداد





تمكنت قوة من اللواء الثالث الفرقة الأولى شرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثاني ، من إلقاء القبض على متهم قامَ بخطف فتاة ، كما تم تحرير المخطوفة والتي تبلغ من العمر (14) عاماً حيث جاءت عملية القبض بعد ورود معلومات من أحد المواطنين عن وجود حالة خطف في منطقة (البتاوين) وسط العاصمة بغداد ، اذ تم تطويق المنطقة ونصب سيطرات وكمائن مؤقتة ومتابعة تحركاته من خلال كاميرات المراقبة ، اسفرت عن القاء القبض على المتهم الخاطف

تم تسليم الطرفان إلى جهة الاختصاص لأكمال الاجراءات اللازمة.