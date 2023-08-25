طوقت المنطقة ونصبت كمائن.. الاتحادية تحرر فتاة مختطفة وتعتقل الخاطف وسط بغداد

2023/08/25 | 19:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، اعتقال خاطف وتحرير فتاة مختطفة بعد نصب كمائن مؤقتة وتطويق أمني لإحدى المناطق، وسط العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قوة من اللواء الثالث الفرقة الأولى شرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثاني تمكنت من إلقاء القبض على متهم قامَ بخطف فتاة، كما تم تحرير المخطوفة والتي تبلغ من العمر (14) عاماً".

وأضاف البيان ان "عملية القاء القبض جاءت بعد ورود معلومات من أحد المواطنين عن وجود حالة خطف في منطقة (البتاوين) وسط العاصمة بغداد، اذ تم تطويق المنطقة ونصب سيطرات وكمائن مؤقتة ومتابعة تحركاته من خلال كاميرات المراقبة، أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم الخاطف، وتم تسليم الطرفان إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات اللازمة".