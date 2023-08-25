2023/08/25 | 19:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة ميسان، اليوم الجمعة، باعتقال أشخاص هددوا أحد أطباء المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "دائرة صحة ميسان تحركت قضائيا ضد هؤلاء الاشخاص الذين هددوا الدكتور ياسر قيس مجيد واستحصلوا منه دية عشائرية، نتيجة وفاة أحد ذويهم أثناء المعالجة على يد الطبيب المذكور".

وبين المصدر، ان "وزير الداخلية أصدر توجيهاً فوريا للاجهزة الامنية باعتقال هؤلاء، حيث نفذت القوات الامنية مداهمات عاجلة لمنازلهم باستخدام الطائرات العسكرية، وتمكنت من اعتقال 3 متهمين، فيما تلاحق آخرين بينهم مطلوب للقضاء بجرائم أخرى".

وأفاد مصدر محلي بمحافظة ميسان، اليوم الجمعة، بأن أحد الأطباء في المحافظة قام بدفع دية ما يُعرف محلياً بـ"الفصل" إلى إحدى العشائر على خلفية وفاة مريض لهم كان يراجعه.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "أحد الأطباء في مركز محافظة ميسان كان لديه مريض يراجعه منذ 8 أشهر، وفي آخر مرة جاء إليه وهو بحالة صحية حرجة فقام بإجراء مسحة قلبية له بعد توقيع ذويه على هذا العمل داخل العيادة، فتوفي المريض بسبب وضعه الصحي الحرج الذي كان يمر به".

وأضاف، " تعرض الدكتور بعد ذلك، (لگوامة) عشائرية من قبل ذوي المريض المتوفي، انتهى باعطائه فصل عشائري لهم قيمته 80 مليون دينار عراقي".

وتابع المصدر، أن "الطبيب قرر مغادرة المحافظة إلى إشعار آخر، وغلق عيادته الطبية بسبب التهديدات العشائرية وخذلان المسؤولين المحليين له".