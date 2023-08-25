الحشد الشعبي يفوز على "عين توتة" الجزائري في البطولة العربية لكرة اليد

2023/08/25 | 19:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز نادي الحشد الشعبي لكرة اليد، يوم الجمعة، على فريق عين توتة الجزائري بنتيجة 30 - 28 في المباراة التي جمعتهما على صالة الأمير نايف ضمن منافسات البطولة العربية 38 للأندية لكرة اليد.

وكانت نتيجة الشوط الأول من المباراة التي حضرها رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد احمد رياض قد انتهى بتعادل الفريقين 14-14 هدفاً.

وفي الشوط الثاني تغير الأمر وتمكن فريق الحشد من حسم النتيجة لصالحه بعد قدم لاعبوه شوطا استثنائيا تفوقوا من خلاله على فريق عين توتة الجزائري 30-28 هدفاً.

وحصل لاعب فريق الحشد غسان بن المولدي على لقب رجل المباراة.

وبعد غد الأحد يخوض نادي الحشد اللقاء الأخير في البطولة أمام فريق العربي الكويتي الذي حقق الفوز على فريق الهدى السعودي لتحديد المركزين الخامس والسادس.