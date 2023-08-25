2023/08/25 | 19:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أنهى المنتخب العراقي للكرة الطائرة، اليوم الجمعة، مشاركته في البطولة الآسيوية بحصوله على المركز الثاني عشر بعد خسارته امام الهند 0-3 أشواط.

وخسر المنتخب العراقي الوطني للكرة الطائرة، عصر اليوم، أمام منتخب الهند بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (17-25) (23-25) (16-25) ليحتل الترتيب 12 من 18 منتخب مشارك في بطولة آسيا للرجال.

وكان المنتخب العراقي للكرة الطائرة خسر، أمس الخميس، أمام اصحاب الارض والجمهور منتخب إيران بثلاثة أشواط لشوط واحد في البطولة الآسيوية للكرة الطائرة.

يشار إلى ان المنتخب العراقي للكرة الطائرة حقق الفوز الوحيد له في البطولة الآسيوية على منتخب هونغ كونغ بثلاثة أشواط مقابل شوطين بواقع (25-21) (25-16) (14-25) (22-25) (15-12).