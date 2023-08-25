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تحرير فتاة قاصر والقبض على خاطفها وسط بغداد

تحرير فتاة قاصر والقبض على خاطفها وسط بغداد
تحرير فتاة قاصر والقبض على خاطفها وسط بغداد
2023/08/25 | 19:10 - المصدر: الفرات نيوز

تمكنت قوة من اللواء الثالث الفرقة الأولى شرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثاني ، من إلقاء القبض على متهم قامَ بخطف فتاة ، كما تم تحرير المخطوفة والتي تبلغ من العمر (14) عاماً حيث جاءت عملية القبض بعد ورود معلومات من أحد المواطنين عن وجود حالة خطف في منطقة (البتاوين) وسط العاصمة بغداد ، اذ تم تطويق المنطقة

ونصب سيطرات وكمائن مؤقتة ومتابعة تحركاته من خلال كاميرات المراقبة ، اسفرت عن القاء القبض على المتهم الخاطف تم تسليم الطرفان إلى جهة الاختصاص لأكمال الاجراءات اللازمة.

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