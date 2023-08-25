توجيهات عاجلة من السوداني بشأن إزالة التجاوزات

2023/08/25 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الجمعة (25 آب 2023)، عن توجيهات لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن رفع التجاوزات خصوصا مع العمل وانطلاق مشاريع البنى التحتية وفك الاختناقات.

وقال العوادي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه الوزراء والمحافظين والأجهزة الحكومية المكلفة بإزالة التجاوزات، بأن تُراعى في عملية الإزالة الظروف المعيشية للكسبة والبائعين، وكذلك في ما يخص الذين يسكنون في الأراضي المتجاوز عليها، وذلك للظروف الخاصة التي اضطرت العديد من أبناء شعبنا إلى اتخاذ بعض الأماكن العامة محطةً للسكن وكسب العيش".

واضاف انه "وجّه بأن يتمّ العمل على إيجاد أماكن بديلة ومحترمة تضمن لهم الاستمرار في كسب رزقهم، والعمل على توفير أراضٍ سكنية لتوزيعها بين المستحقين قبل المباشرة بعمليات إزالة التجاوزات الضرورية؛ للمضيّ في مشاريع البنى التحتية التي تخدم عموم المواطنين".



