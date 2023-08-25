2023/08/25 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت منظمة حقوقية، اليوم الجمعة (25 آب 2023)، تسجيل 37 محاولة انتحار خلال 2023 في محافظة ديالى، انتهت 46% منها بالوفاة، فيما تم افشال المحاولات الاخرى.

وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الارقام الموثقة لدينا عن ظاهرة الانتحار في ديالى خلال العام الجاري 2023 تؤكد تسجيل 37 محاولة انتحار انتهت 17 منها بالوفاة بينها 12 للاناث و5 للذكور".

وأضاف، أن "20 محاولة انتحار تم انقاذها في اللحظات الاخيرة بينها 16 للاناث و4 للذكور"، لافتا الى انه "من خلال الارقام يظهر بان النساء يتصدرن مشهد الانتحار في ديالى خلال 2023".

واشار الى انه "يمكن تلخيص اسباب الانتحار بـ 4 رئيسية منها المشاكل الاسرية والطابع الاقتصادي والامراض النفسية بالاضافة الى تأثير بعض المواقع والمنصات التي تكسر حاجز الخوف وتدفع البعض الى خيارات الانتحار رغم بشاعتها".

وكان طبيب اسنان انتحر في هبهب بديالى اليوم الجمعة الماضي، في اخر حادثة انتحار تسجل خلال 2023 حتى الآن.