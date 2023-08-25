2023/08/25 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني اليوم الجمعة (25 آب 2023)، باعتقال 3 أفراد من المتورطين بتهديد واخذ فصل من احد اطباء القلب في محافظة ميسان وتسببوا بإغلاق عيادته.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم القاء القبض من قبل فرقة المشاة 97 قيادة عمليات ميسان على 3 اشخاص من عشيرة الفريجات بيت خنياب في المجر الكبير من الذين قاموا بتهديد الطبيب ياسر قيس واخذ فصل منه بسبب وفاة والدهم".

واضاف انه "جاري البحث عن ثلاثة اخرين"، مشيرا الى ان "المعتقلين هم كل من (جواد كاظم عبد خنياب الفريجي، كرار كاظم عبد خنياب الفريجي، جعفر كاظم عبد خنياب الفريجي)".

وفي وقت سابق، افاد مصدر محلي بمحافظة ميسان، بأن "احد الأطباء في مركز محافظة ميسان كان لديه مريض يراجعه منذ 8 اشهر، وفي اخر مرة جاء اليه وهو بحالة صحية حرجة فقام بإجراء مسحة قلبية له بعد توقيع ذويه على هذا العمل داخل العيادة، فتوفي المريض بسبب وضعه الصحي الحرج الذي كان يمر به".

وأضاف، "تعرض الطبيب بعد ذلك، (لگوامة) عشائرية من قبل ذوي المريض المتوفي، انتهى باعطائه فصل عشائري لهم قيمته 80 مليون دينار عراقي ".

وتابع المصدر، ان "الطبيب قرر مغادرة المحافظة إلى إشعار آخر، وغلق عيادته الطبية بسبب التهديدات العشائرية وخذلان المسؤولين المحليين له".