رئيس الوزراء يوجه بإزالة التجاوزات مع مراعاة الظروف المعيشية للكسبة والبائعين

2023/08/25 | 19:55 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بإزالة التجاوزات مع مراعاة الظروف المعيشية للكسبة والبائعين.وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه الوزراء والمحافظين والأجهزة الحكومية المكلفة بإزالة التجاوزات، بأن تُراعى في عملية الإزالة الظروف المعيشية للكسبة والبائعين، وكذلك في ما يخص الذين يسكنون في الأراضي المتجاوز عليها، وذلك للظروف الخاصة التي اضطرت العديد من أبناء شعبنا إلى اتخاذ بعض الأماكن العامة محطة للسكن وكسب العيش".وأضاف العوادي، أن السوداني" وجّه بأن يتم العمل على إيجاد أماكن بديلة ومحترمة تضمن لهم الاستمرار في كسب رزقهم، والعمل على توفير أراضٍ سكنية لتوزيعها بين المستحقين قبل المباشرة بعمليات إزالة التجاوزات الضرورية؛ للمضي في مشاريع البنى التحتية التي تخدم عموم المواطنين".