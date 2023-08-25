السوداني يوجه بمراعاة الظروف المعيشية للكسبة والبائعين خلال ازالة التجاوزات

2023/08/25 | 19:55 - المصدر: وكالة تقدم

وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الوزراء والمحافظين والأجهزة الحكومية المكلفة بإزالة التجاوزات، بأن تُراعى في عملية الإزالة الظروف المعيشية للكسبة والبائعين. وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان “وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الوزراء والمحافظين والأجهزة الحكومية المكلفة بإزالة التجاوزات، بأن تُراعى في عملية الإزالة الظروف المعيشية للكسبة والبائعين، وكذلك …