شارك بحرب العراق.. من هو الحارس الشخصي لميسي؟

بغداد - ناس

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن هوية الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي، الذي أصبح حديث الجماهير ومواقع التواصل الاجتماعي.

بعد التعاقد مع ميسي كلفت إدارة نادي إنتر ميامي وبالتحديد من المالك خورخي ماس وشريكه ديفيد بيكهام ياسين تشويكو كحارس لتوفير الحماية الشخصية لبطل العالم مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.

Anyone else noticed Leo Messi’s bodyguard?

He was hired by Inter Miami ?

pic.twitter.com/oGDjYLBnfh