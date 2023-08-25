شارك بحرب العراق.. من هو الحارس الشخصي لميسي؟

2023/08/25 | 19:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن هوية الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي، الذي أصبح حديث الجماهير ومواقع التواصل الاجتماعي.

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بعد التعاقد مع ميسي كلفت إدارة نادي إنتر ميامي وبالتحديد من المالك خورخي ماس وشريكه ديفيد بيكهام ياسين تشويكو كحارس لتوفير الحماية الشخصية لبطل العالم مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.

Anyone else noticed Leo Messi’s bodyguard? He was hired by Inter Miami ? pic.twitter.com/oGDjYLBnfh — Leo Messi Fan Club (@WeAreMessi) August 17, 2023

Leo Messi’s personal bodyguard at Inter Miami is everywhere… pic.twitter.com/R2s0sO2byQ — Leo Messi Fan Club (@WeAreMessi) August 19, 2023

وخطف الحارس الشخصي لميسي الأضواء بعد ظهوره يرافق ميسي كظله حتى من على خطوط الملعب أثناء المباريات في الملاعب الأمريكية، كما يتواجد معه في حافلة الفريق وفي غرف تبديل الملابس أو في التنزه بالأماكن العامة.

تشويكو (ياسين شويكي) مقاتل تونسي، وهو جندي سابق في البحرية الأميركية اختاره بيكهام بعناية تامة، من أجل مهمة توفير الحماية الشخصية لميسي.

تشويكو كان أحد عناصر الجيش الأميركي الذي شارك في الحرب على العراق وأفغانستان، ولديه خبرة كبيرة في فنون الدفاع عن النفس، إذ يتقن رياضات التايكواندو والملاكمة.

وعلى الصعيد الرياضي شارك تشويكو في العديد من نزالات الفنون القتالية المختلطة.

ويملك تشويكو حسابا رسميا على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ويتابعه عليه ما يقرب من 125 ألف متابع، وينشر عليه باستمرار صورا ومقاطع فيديو من تدريباته وكذلك النزالات التي خاضها سابقا.