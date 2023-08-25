التعادل الإيجابي ينهي مواجهة المنتخب الأولمبي أمام نظيره السوداني

2023/08/25 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة منتخبنا الأولمبي أمام نظيره السوداني. وتواجه الفريقان ودياً على ملعب البصرة الدولي في إطار استعدادات الأولمبي لتصفيات آسيا. وافتتح منتخبنا الأولمبي التسجيل عن طريق أموري قيصل في الدقيقة 77 قبل أن يعدل الأولمبي السوداني النتيجة عن طريق آدم جاري في الدقيقة 81. وكان المنتخب الأولمبي قد […]

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