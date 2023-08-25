2023/08/25 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، الى مقر قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي.وعقد رئيس الهيئة اجتماعا امنيا موسعا بحضور قائد عمليات الفرات الاوسط علي الحمداني.وذكر بيان للهيئة وتلقته ايرث نيوز “جرى خلال الاجتماع استعراض الخطة الامنية والخدمية الخاصة بالزيارة الاربعينية والخدمات المقدمة من اجل تأمين حركة وانسيابية الزوار في […]

ظهرت المقالة رئيس الحشد يؤكد ضرورة بذل اقصى الجهود لتأمين الزيارة الاربعينية أولاً على ايرث نيوز.