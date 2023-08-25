2023/08/25 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، توجيهات مهمة للمؤسسات المكلفة بإزالة التجاوزات. وذكر المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان تلقته ايرث نيوز ان “السوداني وجه الوزراء والمحافظين والأجهزة الحكومية المكلفة بإزالة التجاوزات، بأن تُراعى في عملية الإزالة الظروف المعيشية للكسبة والبائعين، وكذلك في ما يخص الذين يسكنون في الأراضي المتجاوز عليها، […]

ظهرت المقالة توجيهات مهمة من السوداني للمؤسسات المكلفة بإزالة التجاوزات أولاً على ايرث نيوز.