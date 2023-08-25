2023/08/25 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، من ضبط متهم يمتهن ممارسة أعمال غير قانونيَّة، منها ترويج معاملات خاصة بضحايا الإرهاب مقابل مبالغ ماليَّة. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي “تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة صادرة عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، أفادت بأن مديريَّة تحقيق الهيئة في […]

ظهرت المقالة بغداد.. ضبط متهم بترويج معاملات لضحايا الإرهاب بصورة غير قانونية (فيديو) أولاً على ايرث نيوز.