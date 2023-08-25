تحرير فتاة مختطفة والقبض على الخاطف وسط بغداد

2023/08/25 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (25 آب 2023)، ان الشرطة الاتحادية حررت فتاة مختطفة وسط العاصمة بغداد.

وأفاد بيان للداخلية تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة من اللواء الثالث الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثاني، تمكنت من إلقاء القبض على متهم قامَ بخطف فتاة، كما تم تحرير المخطوفة التي تبلغ من العمر (14) عاماً حيث جاءت عملية القبض بعد ورود معلومات من أحد المواطنين عن وجود حالة خطف في منطقة (البتاوين) وسط العاصمة بغداد".

وأضاف البيان "تم تطويق المنطقة ونصب سيطرات وكمائن مؤقتة ومتابعة تحركاته من خلال كاميرات المراقبة، اسفرت عن إلقاء القبض على المتهم الخاطف" مشيراً الى "تسليم الطرفين إلى جهة الاختصاص لإكمال الاجراءات اللازمة".







