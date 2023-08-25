2023/08/25 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أصدر المستشفى البيطري في محافظة ديالى، اليوم الجمعة (25 آب 2023)، تعميماً جديداً حول الحمى النزفية.

وقالت مدير المستشفى البيطري ابتسام محمد لـ"بغداد اليوم"، انه "تم رفع حظر منع دخول وخروج المواشي والاغنام من المناطق التي سجلت اصابات مؤكدة بمرض الحمى النزفية في بعض مناطق ديالى، بشكل كامل ولاقيود على الحركة والأمر طبيعي".

وأضافت، ان "اجمالي الاصابات المؤكدة في ديالى بالمرض بلغت 14 حالة فقط، اثنان منهما توفيا والباقين تماثلوا للشفاء"، مؤكدة بان "المحافظة الأقل في معدلات الاصابة على مستوى البلاد"، مشيرة الى ان "الحظر سيعاد فور اكتشاف اي اصابة ضمن 3 اجراءات وقائية هي الاغلاق ومنع الدخول للماشية والاغنام ضمن دائرة نصف قطرها 15 كم للمنطقة المصابة ولمدة 14 يوما".

واشارت محمد الى ان "سرعة تحرك فرق البيطرة بالتنسيق مع الدوائر الصحية الأخرى اسهمت في تقليص اعداد الاصابات الى مستويات محدودة قياسا بالمحافظات الاخرى ما جعلنا في موقف جيد في مواجهة مرض ينتقل من الحيوان الى الانسان".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في 22 تموز الماضي، أن نسبة وفيات الحمى النزفية في العراق لا تزال أقل من المعدل العالمي، فيما أشارت إلى أن البروتوكول العلاجي المعتمد أثبت فعاليته العالية للشفاء من الحمى النزفية.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان.