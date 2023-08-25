المدرب المصري للزوراء يصل الى بغداد.. وطموحات بالألقاب

2023/08/25 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن نادي الزوراء، اليوم الجمعة (25 آب 2023)، أن المدرب المصري حسام البدري، وصل العاصمة بغداد تمهيدًا لتقديمه رسميًا لقيادة النوارس بالموسم الجديد 2023/2024.

ووصل البدري إلى مطار بغداد برفقة جهازه المعاون، وسط ترحيب كبير من إدارة الزوراء، التي ستقدمه في الساعات القليلة المقبلة إلى وسائل الإعلام.

ويسعى البدري لتحقيق نتائج إيجابية مع زعيم الأندية العراقية، الذي تنتظره 3 مشاركات مهمة في دوري المحترفين وبطولة الكأس، علاوة على كأس الاتحاد الآسيوي.

وفي سياق متصل، كشف نادي الزوراء أنه حصل على موافقة الاتحاد الآسيوي على استضافة ملعب البصرة الدولي لمبارياته في بطولة كأس الاتحاد بدلاً من ملعب كربلاء، الذي تجري فيه حاليًا أعمال الصيانة وتأهيل أرضيته.

ويلعب الزوراء أولى مبارياته في البطولة الآسيوية مع العربي الكويتي 18 سبتمبر/ أيلول المقبل بملعب البصرة، ثم يلتقي الرفاع البحريني بالمنامة 2 من أكتوبر/ تشرين الأول، على أن يختتم مبارياته بمرحلة الذهاب بمواجهة النجمة اللبناني في ملعب البصرة يوم 23 من الشهر ذاته.