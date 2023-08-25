اجتماع أمني موسع لمناقشة تنفيذ خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)

2023/08/25 | 21:05 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت قيادة فرقة المشاة 17، اليوم الجمعة، عن عقد مؤتمر أمني موسع لمناقشة تنفيذ خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع).وقال بيان للقيادة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" تم عقد مؤتمر أمني موسع لمناقشة تنفيذ خطة تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) بحضور قائد فرقة المشاة السابعة عشرة ونائب القائد وممثلي هيئة الحشد الشعبي وحشد الدفاع وآمري التشكيلات ومديري الدوائر الأمنية والوكالات الاستخبارية وضباط ركن الفرقة".وأضاف البيان، أنه" جرى خلال المؤتمر تقديم إيجاز مفصل حول الوضع الأمني وتداعياته وتوزيع الواجبات والمهام حسب الخطة الأمنية وإجراء الممارسات على الخطة ومعالجة السلبيات التي ظهرت خلال الممارسة وتم التأكيد على التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية وتشكيلات هيئة الحشد الشعبي وحشد الدفاع وتأمين المناطق المحتمل إطلاق النيران غير المباشرة منها ومكافحة الإشاعة وتكثيف الجهد الاستخباري وتعزيز الواجبات والمهام حسب الخطة الأمنية وإجراء الممارسات عليها ونصب الكاميرات الحرارية ونشر القناصين على المباني العالية وزيادة عدد فلاتر التفتيش وتفعيل دور الإعلام في بث الإرشادات الأمنية على المقاتلين والزوار والتدقيق الأمني لجميع المواكب وارتداء القيافة العسكرية الكاملة ولبس العلم العراقي من قبل الجميع".وأشار، إلى أنه" تم فتح طرق إضافية باتجاه كربلاء المقدسة خلال الزيارة؛ لتسهيل انسيابية الحركة".وتابع البيان، أن" التنسيق سيكون بإمرة قائد الفرقة سواء في ما يتعلق بالجانب الأمني أو نقل الزائرين والخدمات المقدمة وأن الطرق جميعها مفتوحة ولا توجد أي قطوعات وستكون هناك خطة نقل من أجل تسهيل تنقل الزائرين ونجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية".