اربيل يتوج بلقب دوري الشباب العراقي الممتاز

2023/08/25 | 21:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق نادي اربيل اليوم الجمعة، على فريق نادي الميناء في نهائي دوري الشباب لفرق اندية الممتاز للموسم 2022 - 2023 ليتوج بلقب دوري الشباب الممتاز.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي من دون اهداف لتحسم المباراة بركلات الترجيح لصالح اربيل بنتيجة 11-10.

وجرت المباراة عند الساعة السابعة مساء على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

تجدر الاشارة الى ان اربعة فرق تأهلت الى الدور نصف نهائي الدوري العراقي الممتاز للشباب للموسم 2022-2023 ، وهي اربيل والميناء ونفط البصرة والناصرية.