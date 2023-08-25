طائرة بريغوجين.. العثور على جثث جميع القتلى والصندوقين الأسودين

2023/08/25 | 21:46 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلن المحققون الروس، مساء الجمعة، العثور على جثث الضحايا العشر الذين قتلوا في تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، إضافة إلى الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت الأربعاء في روسيا.

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وقالت لجنة التحقيق الروسية على تلغرام "تم العثور على جثث القتلى العشرة في مكان حادث (تحطم) الطائرة. يتم إجراء فحوص جينية لتحديد هويتهم. ضبط المحققون مسجلي الرحلة ويتم إجراء معاينة دقيقة للمكان".

ورغم فتح موسكو تحقيقا في انتهاكات محتملة لقواعد الحركة الجوية، إلا أن لجنة التحقيق كانت قد التزمت الصمت مع تزايد التكهنات باحتمال أن يكون تحطم الطائرة مدبرا بهدف اغتيال بريغوجين.

واكتفت موسكو في البداية بالقول إن بريغوجين البالغ 62 عاما كان مدرجا ضمن قائمة ركاب الطائرة، دون تأكيد مقتله.

لكن بوتين قدم التعزية لعائلته يوم الخميس وأشاد به وبالمجموعة شبه العسكرية التي قادها.

وقال "عرفت بريغوجين لفترة طويلة جدا، منذ مطلع التسعينيات. لقد كان رجلاً ذو مصير معقّد، وارتكب أخطاء جسيمة في حياته، لكنه حقّق النتائج المرجوة".

وكان الرئيس الروسي قد وصف بريغوجين بـ"خائن" في خطاب وجهه إلى الروس خلال تمرد فاغنر يومي 23 و24 حزيران وحذّر فيه من "حرب أهلية".

لكنه قال الخميس إن أعضاء فاغنر الذين لقوا حتفهم في الحادث قدموا "مساهمة كبيرة" في الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وقال بوتين إنه تجمعه بهم "قضية مشتركة"، مضيفا "نحن نتذكر ذلك، ونعلم ذلك، ولن ننساه".

"فرانس برس"