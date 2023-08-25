كوريا للطيران تطلب قياس وزن الركاب قبل الصعود إلى طائراتها.. والسبب؟

2023/08/25 | 21:46 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

قد يُطلب من المسافرين على متن رحلات كوريا للطيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة القيام بخطوة إضافية قبل الصعود إلى الطائرة، ألا وهي الوقوف على جهاز قياس الوزن!

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لكنّ هذه السياسة لا علاقة لها بإهانة الجسد.

وتعد شركة الطيران الوطنية الكورية الجنوبية واحدة من شركات الطيران العديدة حول العالم التي يُطلب منها الحصول بشكل دوري على بيانات وزن الطائرة.

وفقًا لإعلان صادر عن شركة الطيران، سيؤثر البرنامج على بعض المسافرين المغادرين من مطار غيمبو الدولي، خلال الفترة المتراوحة بين 28 أغسطس/ آب الجاري و3 سبتمبر/ أيلول المقبل، ومن مطار إنتشون الدولي، خلال الفترة المتراوحة بين 8 و19 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وسيتم وزن كل من الركاب والأمتعة من دون الكشف عن هويتهم، ثم سيتم مشاركة البيانات مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في البلاد.

إذا كان الراكب يفضّل ألا تُجمع بيانات وزنه، فإن كوريا للطيران تؤكد أنه يمكنه اختيار الامتناع عن ذلك من طريق إبلاغ أحد موظفيها.

في حين قد يُفاجأ بعض المسافرين عندما يجدون أنفسهم مطالبين بالوقوف على الميزان، فإن هذا القرار لا تتخذه شركات الطيران - بل غالبًا ما يتم تفويضه من قبل الهيئات التنظيمية الحكومية لشركات الطيران.

وفي وقت سابق من هذا العام، نفذت طيران نيوزيلندا برنامجًا مشابهًا مع بعض العملاء الذين يسافرون على مساراتها الدولية، مثل الرحلات طويلة المدى بين أوكلاند ومطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك.

وقال ممثل عن طيران نيوزيلندا، شركة الطيران الوطنية في نيوزيلندا، حينها: "نحن نعلم أن الوقوف على الميزان قد يكون أمرًا شاقًا. نريد أن نطمئن عملاءنا أنه لا توجد شاشة مرئية، ولا يستطيع أحد رؤية وزنك، حتى نحن لا نستطيع ذلك".

وبمجرد جمع البيانات، يساعد ذلك شركات الطيران على اتخاذ القرارات بشأن احتياجات الوقود وتوزيع الوزن على متن الطائرة.

"CNN"