سلع للبيع تحت شعار ’الحرية لترامب’

2023/08/25 | 21:46 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

نشر نجل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس صوراً لسلع مثل الأكواب والملابس تحمل صورة والده التاريخية في السجلات الجنائية، والتي التقطت له اليوم.

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وأوضح نجل ترامب أن الأموال التي سيتم جمعها من وراء بيع تلك السلع التي تحمل شعار "الحرية لـ ترامب" ومطبوع عليها صورته سيتم التبرع بجميعها من هذا على متجر الويب الخاص به إلى صندوق الدفاع القانوني لما وصفه "بمحاربة الطغيان والجنون الذي نشهده حالياً" .. على حد قوله.

وأضاف: "على عكس الكثيرين، لن أحاول الاستفادة من هذا ولكني سأفعل ما بوسعي للمساعدة".

يُذكر أن ترامب حمل اسم السجين رقم P01135809

دخلت الصورة الجنائية للرئيس الأميركي السابق التاريخ حيث تعد سابقة من نوعها.

وتم احتجاز ترامب لوقت وجيز قبل أن يتم اخلاء سبيله بعد دفعه لكفالة قدرها 200 ألف دولار، تخص 13 تهمة.