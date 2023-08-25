2023/08/25 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، مساء اليوم الجمعة (25 آب 2023)، بياناً بعد إلقاء القبض على عصابة هددت طبيباً في محافظة ميسان.

وقال رسول في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "في الوقت الذي يؤكد فيه القائد العام للقوات المسلحة أهمية حماية الكفاءات العلمية والطبية، وبعد قيام مجموعة في محافظة ميسان بالاعتداء على أحد الأطباء وغلق عيادته، تمكنت قوة من لواء المشاة ٩٧ ضمن قاطع قيادة عمليات ميسان من إلقاء القبض على أربعة متهمين في قضاء المجر الكبير من الذين قاموا بتهديد الطبيب وأخذ ما يسمى (فصل عشائري) منه بسبب وفاة والدهم".

وأضاف "كما زار قائد شرطة المحافظة منزل الطبيب، واكد ان القوات الأمنية مستمرة بحماية الأطباء والملاكات العامة والخاصة ولن تسمح بأي اعتداء، كما أكد العمل على إعادة فتح عيادة الطبيب لممارسة عمله الطبي".

وأكد رسول، أن "الأجهزة الأمنية لديها تعليمات واضحة من قبل القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تسول له نفسه الاعتداء على الملاكات الطبية والعاملين في المؤسسات الصحية وستتم متابعة وملاحقة المتورطين في هذا العمل غير القانوني".

وكان مصدر امني قد اكد في وقت سابق من اليوم، اعتقال 3 أفراد من المتورطين بتهديد واخذ فصل من احد اطباء القلب في محافظة ميسان وتسببوا بإغلاق عيادته.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم القاء القبض من قبل فرقة المشاة 97 قيادة عمليات ميسان على 3 اشخاص من عشيرة الفريجات بيت خنياب في المجر الكبير من الذين قاموا بتهديد الطبيب ياسر قيس واخذ فصل منه بسبب وفاة والدهم".

واضاف انه "جاري البحث عن ثلاثة اخرين"، مشيرا الى ان "المعتقلين هم كل من (جواد كاظم عبد خنياب الفريجي، كرار كاظم عبد خنياب الفريجي، جعفر كاظم عبد خنياب الفريجي)".

وافتتح قائد شرطة ميسان اللواء علي المياحي، اليوم عيادة الطبيب (ياسر قيس).