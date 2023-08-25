2023/08/25 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افتتح قائد شرطة ميسان اللواء علي المياحي، اليوم الجمعة (25 آب 2023)، عيادة طبيب القلب دكتور ياسر قيس، بعد اعتقال 3 اشخاص من الذين هددوا الطبيب وتسببوا باغلاق عيادته واخذ فصل عشائري منه.

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه "بغداد اليوم"، اللواء المياحي برفقة الطبيب الميساني خلال افتتاح عيادته التي كانت مغلقة، بسبب تهديدات عشائرية، واخذ فصل عشائري منه قدر بـ80 مليون دينار.





وكان مصدر امني قد اكد في وقت سابق من اليوم، اعتقال 3 أفراد من المتورطين بتهديد واخذ فصل من احد اطباء القلب في محافظة ميسان وتسببوا بإغلاق عيادته.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم القاء القبض من قبل فرقة المشاة 97 قيادة عمليات ميسان على 3 اشخاص من عشيرة الفريجات بيت خنياب في المجر الكبير من الذين قاموا بتهديد الطبيب ياسر قيس واخذ فصل منه بسبب وفاة والدهم".

واضاف انه "جاري البحث عن ثلاثة اخرين"، مشيرا الى ان "المعتقلين هم كل من (جواد كاظم عبد خنياب الفريجي، كرار كاظم عبد خنياب الفريجي، جعفر كاظم عبد خنياب الفريجي)".

وفي وقت سابق، افاد مصدر محلي بمحافظة ميسان، بأن "احد الأطباء في مركز محافظة ميسان كان لديه مريض يراجعه منذ 8 اشهر، وفي اخر مرة جاء اليه وهو بحالة صحية حرجة فقام بإجراء مسحة قلبية له بعد توقيع ذويه على هذا العمل داخل العيادة، فتوفي المريض بسبب وضعه الصحي الحرج الذي كان يمر به".

وأضاف، "تعرض الطبيب بعد ذلك، (لگوامة) عشائرية من قبل ذوي المريض المتوفي، انتهى باعطائه فصل عشائري لهم قيمته 80 مليون دينار عراقي ".

وتابع المصدر، ان "الطبيب قرر مغادرة المحافظة إلى إشعار آخر، وغلق عيادته الطبية بسبب التهديدات العشائرية وخذلان المسؤولين المحليين له".









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