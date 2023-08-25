إحباط محاولة انتحار لعضو في "جماعة القربان" الدينية بذي قار

2023/08/25 | 22:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار يوم الجمعة، بتسجيل حالتي انتحار بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، شهد تسجيل حالتي انتحار مساء اليوم، أحدهما لم تحقق مبتغاها، فيما انتهت الثانية بصاحبها وسط نهر الفرات بسبب سوء حالته الصحية".

وبين المصدر، أن "الحالة التي فشلت بتحقيق مسعاها في الانتحار شنقاً هي لشاب عشريني يشتبه بانتماء صاحبها لجماعة القربان، التي اشتهرت في الآونة الاخيرة بتقديم القرابين أثناء المناسبات الدينية".

وأثارت جماعة تطلق على نفسها القربان في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار، الرعب بصفوف المجتمع المحلي بعدما أقدم أحد أفرادها على الانتحار شنقاً مؤخراً بواسطة حبل داخل أحد المواكب الحسينية في القضاء المذكور.

وأخبر مصدر محلي، وكالة شفق نيوز في منتصف شهر أيار الجاري، أن "هذه الجماعة يقول أفرادها إنهم يعبدون الإمام علي، وإنهم بين الحين والآخر يجرون قرعة فيما بينهم، ومن يظهر اسمه يذهب قرباناً للإمام"، مؤكدا أن "لغاية الآن تم تسجيل 3 حالات انتحار في ذات المكان، والموكب الحسيني يقع جنوبي الناصرية".

وأشار المصدر، إلى أن "أفكار هذه الجماعة أثارت الرعب بصفوف المجتمع المحلي جنوبي محافظة ذي قار".