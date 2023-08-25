2023/08/25 | 22:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، على أهمية حماية الكفاءات العلمية والطبية، بعد حادثة الاعتداء على طبيب في محافظة ميسان. وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول عبد الله، في بيان تلقته ايرث نيوز “في الوقت الذي يؤكد فيه القائد العام للقوات المسلحة أهمية حماية الكفاءات العلمية […]

ظهرت المقالة بعد الاعتداء على طبيب في ميسان.. السوداني يؤكد أهمية حماية الكفاءات العلمية والطبية أولاً على ايرث نيوز.