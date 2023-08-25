2023/08/25 | 22:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى سفير جمهوريَّة العراق في بوخارست بكر أحمد الجاف، مع وزير الطاقة والاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الرومانيّ، لوسيان لوندروس، بحضور رئيس ديوان وزارة الاقتصاد، رزفان بيركاليسكو، وعدد من الممثلين عن الشركات الاستثماريَّة من ضمنها شركة (Business Center RR) التي تعمل في مجال كتابة وتنفيذ المشاريع الاستثماريَّة بتمويل أوروبيّ، في مقر وزارة الاقتصاد في […]

ظهرت المقالة العراق ورومانيا يناقشان رفع مُستوى العلاقات الاقتصاديَّة والتجاريَّة بينهما أولاً على ايرث نيوز.