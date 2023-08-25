2023/08/25 | 22:00 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن اخماد حريق زورق ركاب تابع لوزارة النقل بمياه شط العرب في محافظة البصرة. وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل زوارق التكسي النهري بسعة (30) راكباً تابعاً إلى وزارة النقل بمياه شط العرب بمحافظة البصرة مساء اليوم الجمعة”. […]

ظهرت المقالة البصرة.. إخماد حريق التهم زورقًا في مياه شط العرب وإصابة سائقه أولاً على ايرث نيوز.