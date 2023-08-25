2023/08/25 | 22:40 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / قال وزير الداخلية أحمدي وحيدي، خلال تفقده لمنفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة خوزستان (جنوب غرب) اليوم الجمعة، أن 2000 موكب ايراني دخلوا العراق عبر هذا المنفذ الدولي لتقديم الخدمات الى زوار الاربعين الحسيني. وذكر وزير الداخلية أحمد وحيدي، على هامش زيارته التفقدية للمواكب في منطقة الشلامجة الحدودي في محافظة خوزستان، “نشهد استضافة جيدة […]

ظهرت المقالة منذ مطلع صفر.. إيران: 180 ألف زائر وألفا موكب دخلوا العراق عبر الشلامجة أولاً على ايرث نيوز.