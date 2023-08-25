2023/08/25 | 23:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال رئيس شركة مايكروسوفت الجمعة إن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يهدد بتكرار الأخطاء التي ارتكبتها صناعة التكنولوجيا في بداية عصر وسائل التواصل الاجتماعي. تثير التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي قلقا في أنحاء العالم بشأن ما تنطوي عليه التكنولوجيا من قدرة على نشر المعلومات المضللة وإساءة الاستخدام وإحداث اضطرابات في سوق العمل. وقال […]

ظهرت المقالة رسالة مخيفة من “مايكروسوفت” بطلها الذكاء الاصطناعي أولاً على ايرث نيوز.