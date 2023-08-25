بالصور.. ضبط مخزن مملوء بمواد غذائية مهربة ومحال لبيع اللحوم المغشوشة في بغداد وبابل

2023/08/25 | 23:40 - المصدر: الفرات نيوز

اعلام التجارة

اعلن وزير التجارة الاستاذ اثير الغريري ان الفرق الرقابية في دائرة الرقابة التجارية والمالية في محافظتي بغداد وبابل وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني تمكنت من ضبط معمل يحتوي على مواد غذائية متنوعة من مفردات السلة الغذائية العائدة لوزارة التجارة بالاضافة الى ضبط محال لبيع اللحوم المغشوشة وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية

وذكر بيان للوزارة نقلا عن مدير عام دائرة الرقابة رياض مهدي الموسوي بأنه ومن خلال المتابعة المستمرة للفرق الرقابية للاسواق المحلية تمكنت وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني من ضبط معمل يقع في منطقة جميلة شرق بغداد يقوم بعملية الغش التجاري لمفردات البطاقة التموينية من خلال اعادة تعبئة تلك المواد بأكياس تحمل علامات تجارية مزيفة .

مشيرا ان عملية الضبط كانت لكمية (1730) كيس رز تايلندي مستورد لحساب السلة الغذائية زنة الكيس الواحد 25 كغم ، وعدس (75) كيس زنة الكيس الواحد (50) كغم بالاضافة الى اكياس فارغة وبكمية (300) كيس تحمل علامات تجارية مزيفة ومكائن خياطة عدد (2) تستخدم في عملية اعادة تعبئة المواد التموينية

وفي ذات السياق اضاف البيان بأن الفرق الرقابية في محافظة بابل وبالتنسيق مع مديرية الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية ومفارز الامن الوطني تمكنت من ضبط احد محال بيع اللحوم في المحافظة يقوم بعملية الغش التجاري من خلال بيع اللحوم المستوردة على انها محلية المنشأ وبيعها بأسعار مرتفعة حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المتلاعبين بقوت المواطنين من قبل الاجهزة الامنية المختصة .

