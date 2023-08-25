2023/08/25 | 23:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ طالبت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، بالحرية في مناقشة موضوعات الدراما التلفزيونية، مشيرة إلى أن شاهد ونتفليكس يتمتعان بحرية كبيرة. وأضافت إيناس الدغيدي على هامش حضورها مهرجان القاهرة للدراما بدورته الثانية: “شاهد ونتلفيكس يتمتعان بحرية كبيرة ويجب أن يكون لنا نفس المساحة، نحن أقدم من الجميع، والحرية تسمح بمناقشة العديد من الموضوعات وبالتالي بالمنافسة […]

ظهرت المقالة إيناس الدغيدي: أتمنى مناقشة العلاقة بين الأديان في عمل درامي أولاً على ايرث نيوز.