معاون رئيس الادارة الانتخابية يزور مركز صيانة وتأهيل الاجهزة

2023/08/25 | 23:50 - المصدر: مفوضية الانتخابات

زار معاون رئيس الادارة الانتخابية للشؤون الادارية والمالية السيد علي صالح مركز صيانة وتأهيل الاجهزة الانتخابية يوم الخميس ٢٤ / ٨ /٢٠٢٣ . واطلع السيد المعاون على المركز للوقوف على الاحتياجات المطلوبة والعمل الجاد على تذليل المعوقات ومعالجتها منها تأهيل القاعات وصيانة الاجهزة الانتخابية ، كذلك اكد على اهمية وضع التحصينات الامنية المناسبة لتوفير الحماية

