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معاون رئيس الادارة الانتخابية يزور مركز صيانة وتأهيل الاجهزة

معاون رئيس الادارة الانتخابية يزور مركز صيانة وتأهيل الاجهزة
معاون رئيس الادارة الانتخابية يزور مركز صيانة وتأهيل الاجهزة
2023/08/25 | 23:50 - المصدر: مفوضية الانتخابات

زار معاون رئيس الادارة الانتخابية للشؤون الادارية والمالية السيد علي صالح مركز صيانة وتأهيل الاجهزة الانتخابية يوم الخميس ٢٤ / ٨ /٢٠٢٣ . واطلع السيد المعاون على المركز للوقوف على الاحتياجات المطلوبة والعمل الجاد على تذليل المعوقات ومعالجتها منها تأهيل القاعات وصيانة الاجهزة الانتخابية ، كذلك اكد على اهمية وضع التحصينات الامنية المناسبة لتوفير الحماية

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