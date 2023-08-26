اعتقال حسام ابو ريشة في الحبانية.. ومصدر يرجح سبب الاعتقال

2023/08/26 | 01:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة (26 آب 2023)، باعتقال الناشط (حسام أبو ريشة) في محافظة الأنبار.

وذكر مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، ان "قوة أمنية اعتقلت (حسام أبو ريشة) في قضاء الحبانية دون معرفة السبب".

ورجح المصدر "الاعتقال لانتقاده قبل يوم مسؤولين في البلدية عبر مقطع فيديو بسبب هدم دور في عشوائيات بمحافظة الأنبار".

وكان الناشط حسام أبو ريشة ظهر الخميس في مقطع فيديو نشره على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وهو يقف أمام دور مهدمة بأمر من بلدية الانبار باعتبار انها "تجاوز" منتقدا هذا الإجراء، كما أشار الى انه موظف ولم يتسلم قطعة أرضه رغم وعود حكومية بتسليمه إياها منذ 3 سنوات.



