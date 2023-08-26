بيلينجهام يقود ريال مدريد للفوز على سيلتا فيجو في الليجا

2023/08/26 | 01:25 - المصدر: واع

متابعة - واعواصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته، بالفوز بنتيجة (1-0) خلال مواجهة سيلتا فيجو، مساء الجمعة، بالجولة الثالثة من منافسات الليجا، على ملعب "بالايدوس".وسجل هدف المباراة الوحيد جود بيلينجهام في الدقيقة 81.وبهذا الانتصار يعزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الليجا ب9 نقاط، بينما يتجمد رصيد سيلتا فيجو عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر.