2023/08/26 | 01:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ واصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته، بالفوز بنتيجة (1-0) خلال مواجهة سيلتا فيجو، مساء اليوم الجمعة. وتواجه الفريقان بالجولة الثالثة من منافسات الليجا، على ملعب “بالايدوس”. وسجل هدف المباراة الوحيد جود بيلينجهام في الدقيقة 81. وبهذا الانتصار يعزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الليجا ب9 نقاط، بينما يتجمد رصيد سيلتا فيجو عند نقطة وحيدة […]

ظهرت المقالة ريال مدريد يواصل توهجه ويهزم سيلتا فيغو في الليغا أولاً على ايرث نيوز.