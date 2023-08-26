قناة بنما تعتزم تقييد حركة الملاحة لمدة عام بسبب الجفاف

2023/08/26 | 08:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت هيئة قناة بنما أنها تعتزم تقييد حركة الملاحة لمدة عام كامل، بعدما بدأت منذ أسابيع فرض إجراءات بسبب الجفاف الذي أدى لانخفاض مستوى المياه اللازمة لتشغيل هذا الممر الحيوي للتجارة البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادئ. وتعاني القناة نقصًا في مياه الأمطار اللازمة لنقل السفن عبر سلسلة من البوابات الضخمة التي تعمل بمثابة […]

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